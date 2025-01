Sem os 40 ovos no BBB, Gracyanne fez mapa mental e pedidos para a produção

BBB 25: Gracyanne Barbosa tem dieta com 40 ovos por dia Imagem: Reprodução/Instagram

Além disso, ela também realizou um acompanhamento com médicos e nutricionistas para pensar em substituições que pode fazer no dia a dia, pensando nos alimentos disponíveis no BBB —entre a Xepa e o VIP.

A coluna também descobriu que Gracyanne fez alguns pedidos para a produção do BBB: o cardápio de suas possíveis festas do Líder e almoços do Anjo devem ter ovos e whey protein.

Gracyanne disse para a produção que as únicas "regalias" que gostaria, caso seja possível, é poder ganhar a oportunidade, em momentos especiais, de consumir mais ovos e seu shake de proteína.

Os amigos da influenciadora contaram para a coluna que Gracy nunca comeu nada de fast food e estão curiosos para saber o que ela fará, por exemplo, se o cardápio de uma festa for do McDonalds —uma das marcas patrocinadoras do programa.