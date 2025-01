Fernanda Souza acerta outra vez em Ilhados com a Sogra: 'Chorei às vezes'

Apaixonada por assistir —e, agora, apresentar— realities, Fernanda Souza não encararia ser participante de um. Para a atriz, o mais difícil é ficar presa em um confinamento:

Amo reality desde a Casa dos Artistas. Amo o ser humano e as nuances todas. Se eu não fosse atriz, talvez fosse psicóloga, porque gosto mesmo de gente. Mas eu não teria coragem nenhuma de ir para um programa desses.

A apresentadora continua: "Acho os participantes extremamente corajosos. Sou de gêmeos com lua em aquário, é 'ar duplo', e eu prezo muito pela liberdade na minha vida. O programa me tiraria esse ir e vir, e eu não lidaria bem com o confinamento, com essa sensação de ficar presa".

'Não tenho embate com a sogra'

Fernanda diz que, por conta do Ilhados com a Sogra, sempre é questionada se participaria do reality e se também teria conflitos com a sogra para resolver em um programa de TV. Ela, que assumiu namoro com Eduarda Porto desde 2022, responde: