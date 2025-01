BBB 25 não terá plateia e confinados deixarão hotel ao vivo; saiba detalhes

A Globo bateu o martelo, e, após estudar a possibilidade de retomar com a plateia nas eliminações do BBB 25, decidiu manter sem a presença do público.

A coluna apurou que as entrevistas do eliminado com Tadeu Schmidt são bem aceitas internamente e rendem audiência no fim do programa. A volta da plateia poderia atrapalhar o momento do apresentador, e trazer dores de cabeça com momentos inusitados e informações vazadas.

Apesar de não voltar com a plateia, a Globo decidiu retomar outro momento nostálgico do reality show.