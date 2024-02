Cissa Guimarães: 'Globo me dispensou após o público me aprovar em pesquisa'

Cissa Guimarães retorna às telinhas nesta segunda (26), no comando do novo "Sem Censura" na TV Brasil. A apresentadora, dispensada da Globo em 2021 após mais de 40 anos na emissora, conversou com exclusividade com a coluna e contou, além das novidades na carreira, se guarda alguma mágoa do "plim-plim".

Na época da demissão, ao saber que não teria seu contrato renovado, Cissa fez um desabafo que viralizou. Ela afirmou não acreditar no motivo dado pela empresa sobre questões financeiras, e apontou que outros apresentadores seguiriam contratados e ganhavam mais do que ela.

"Não tenho mágoa. O que falei [na época] é que eu não esperava e achei que ficaria mais tempo. Fizeram uma pesquisa um pouco antes [da demissão] que perguntava ao público qual o apresentador do 'É de Casa' mais poderia entrar em sua casa. O primeiro nome apontado foi o meu. Falei: 'Opa, estou bem na foto pra caramba!'. Não esperava [ser dispensada]. Estava em um programa no ar, com uma pesquisa favorável ao meu trabalho, e tomei um susto", conta.