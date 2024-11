'O público do Belo perdoa a humanidade dele', diz diretor de documentário

"Belo - Perto demais da luz" estreia hoje no Globoplay contando a trajetória de sucesso do pagodeiro, com seus erros e acertos, amores e separações, e trazendo depoimentos de pessoas que passaram pela vida do artista.

Gustavo Gomes é o diretor responsável pelo documentário. Em conversa com a coluna, ele afirma que Belo sofreu para revisitar diversos momentos de sua vida, mas, em nenhum momento, fez qualquer pedido para censurar algo ou não tocar em algum assunto - aliás, o cantor não assistiu a obra antes do público.