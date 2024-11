Gracy fatura mais de R$ 2 mi em plataforma e lembra de proibição de Belo

Gracyanne Barbosa, 41, está livre para voar. Após o fim de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness, que já revelou a esta coluna o motivo de nunca ter investido em plataformas de conteúdo sensual para não desagradar o ex-marido, já faturou mais de R$ 2 milhões com seu perfil no FanFever.

Solteira, Gracy diz que não permitirá mais que nenhum relacionamento interfira nos seus negócios. Segundo dados da plataforma, em apenas 24 horas, a influenciadora faturou mais de R$ 100 mil. Em apenas 25 dias, já ultrapassou R$ 1 milhão.