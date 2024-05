Gracyanne diz que era impedida por Belo de ter OnlyFans: 'Agora vou fazer'

Gracyanne Barbosa afirmou que Belo a impedia de estrear no OnlyFans.

No Central Splash de hoje (7), Lucas Pasin confirmou que Gracyanne vai entrar na plataforma. O colunista conversou com a modelo, que se mostrou surpresa com os boatos, mas deve seguir com o plano. "Eita! Não me lembro de ter falado disso com ninguém. Mas você me deu uma ideia. Me atentou que agora eu posso fazer isso, e eu vou mesmo precisar. Mas ainda não tenho nada pronto, precisarei produzir", disse ela, em entrevista exclusiva.

Gracyanne falou que tem motivações econômicas. "Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar."