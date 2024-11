Ana Paula Minerato rompeu com Tati Minerato em 2019; saiba os bastidores

A família Minerato tomou as manchetes nesta segunda-feira (25) após um áudio com falas racistas viralizar e ser atribuído a Ana Paula Minerato. Nas redes sociais, a ex-A Fazenda tem sido confundida com a irmã, Tati Minerato, que vem recebendo retaliações. O que muitos não sabem - ou não lembram - é que as irmãs não se falam desde 2019.

Ana Paula e Tati já foram grudadas, ambas são figurinhas bastante marcantes do Carnaval. Tati foi por anos a rainha de bateria da Gaviões da Fiel. Ana Paula seguiu no posto de musa da escola, mesmo após o fim do reinado da irmã. A ex-A Fazenda foi desligada hoje pela agremiação, após o suposto áudio racista.

A briga das irmãs Minerato se tornou pública após um "block" nas redes sociais.