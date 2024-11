Após brigas por pensão, André Gonçalves reúne filhos e diz: 'Tudo em paz'

André Gonçalves vive uma fase mais tranquila com a família. Depois de uma série de problemas na Justiça e de ser preso por dever pensão, o ator publicou uma foto ao lado de dois dos filhos em seu aniversário —Pedro Arthur, 22, fruto de seu relacionamento com Myrian Rios, e Valentina Benini, 21, filha de Cynthia Benini.

Na legenda da postagem, o ator utilizou apenas emojis. Contudo, em conversa com a coluna, André definiu a atual relação com os filhos em poucas palavras: "Está tudo em paz".



O ator, conhecido por sua participação em novelas e no reality A Fazenda, recebeu inúmeras mensagens de seus seguidores o parabenizando pelo aniversário de 49 anos e pela família reunida. "Que bom ver você e seus filhos juntos em paz", escreveu um internauta.

André Gonçalves viveu momentos conturbados nos últimos anos. Em 2022, ele foi preso por uma noite devido a dívidas de pensão alimentícia, que somavam cerca de R$ 350 mil em processos movidos por Valentina Benini e Manuela Seiblitz (cerca de R$ 136 mil), sua filha com a atriz Tereza Seiblitz.