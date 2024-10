Beatriz Reis teve 'madrinha' para ser contratada na Globo; saiba bastidores

Tudo isso aconteceu após um encontro entre elas no camarim de Patrícia Poeta, no dia em que Beatriz participou da festa de dois anos do programa, em julho.

Na época, os ex-BBBs estavam em processo de renovação (ou não) com o comercial da emissora, e o "empurrão" de Patrícia foi fundamental, além, é claro, do sucesso de publicidade da ex-BBB.

Ainda segundo fontes da coluna, Patrícia e Beatriz trocam figurinhas nos bastidores. A veterana dá dicas para a novata em encontros que acontecem longe das câmeras.

Beatriz foi bem acolhida pela equipe do Encontro, que vê a ex-BBB, apesar da pouca experiência, com grande dedicação e vontade de aprender.

"APRESENTADORA! Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha VIDA. A Bia apresentadora nasceu! Na Tv @tvglobo com meu novo quadro EconoBia no programa Encontro", escreveu Beatriz na legenda ao comemorar a contratação.