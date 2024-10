Beatriz Reis ganha quadro no 'Encontro com Patrícia Poeta': 'Realizada'

Beatriz Reis, 24, contou que é a mais nova apresentadora da Globo.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (07), a ex-BBB compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, que ganhou o crachá de apresentadora da Globo. A influenciadora publicou a foto do documento e celebrou a conquista.

Ela terá um quadro no 'Encontro com Patrícia Poeta', que se chamará EconoBia. "APRESENTADORA! Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha VIDA", iniciou.