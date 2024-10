Raquel Brito perde o cachê? Saiba bastidores e o que diz contrato da Record

Todos os participantes de A Fazenda passam, em um hospital na Record, por uma bateria de exames antes de entrar no reality, entre eles um exame de sangue completo. Os confinados precisam da aprovação médica para participar do programa, e afirmam não ter nenhuma doença preexistente.

Procurada pela coluna, a Record diz que não comenta sobre o contrato de participantes, e nem cláusulas sobre as medidas de saúde.

A coluna procurou Davi Brito, assim que foi anunciada a saída de Raquel. Ele atendeu a ligação e disse: "Estou com um problema aqui, vá procurar o que fazer". Em seguida, finalizou a ligação.

O que pode causar multa?

O caso de Raquel Brito é completamente diferente do que viveu Rachel Sheherazade no ano passado. A apresentadora foi expulsa de A Fazenda 2023, e deveria - segundo contrato - perder tudo que conquistou no reality.

No entanto, em muitos casos, a Record costuma ser bastante maleável em relação a possíveis multas ou rompimentos de contrato, e assim foi com Sheherazade.