Yasmin Brunet fala de rumores sobre affair e bloqueia 'fãs fofoqueiros'

Perfil fechado

A viagem de Yasmin e Mia Carvalho vem sendo mostrada não só no perfil oficial da ex-BBB, mas também em um perfil fechado que ela possui com cerca de 35 mil fãs.

Lá, além de conversar mais com os seguidores, Yasmin pede semanalmente para fãs engajarem em suas postagens, notícias positivas ou negativas e em postagens de parceiros. Ela pediu, por exemplo, que os seguidores invadam o perfil da pousada na Bahia e peçam para ela "morar lá".

No entanto, nem todos os fãs da ex-BBB aprovam a amizade com Mia Carvalho. Muitos reclamam nos comentários e em postagens no BlueSky, e - revoltados com a viagem das duas - acabam "vazando" postagens exclusivas do perfil fechado.

Fofoqueiros bloqueados

A coluna descobriu que Yasmin Brunet bloqueou centenas de fãs nos últimos dias, desde que foi viajar com Mia, para evitar comentários negativos sobre a relação entre elas, e também para fugir de críticas e dos "fofoqueiros" que vazam as postagens exclusivas.