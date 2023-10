Roça cancelada

A emissora já tinha cancelado a quarta roça de A Fazenda, e o motivo foi Rachel ter colocado a mão no rosto de Jenny.

Aviso da Record para os participantes: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje."