Natuza Nery e Tabet não formam mais um casal há meses; saiba os bastidores

A relação foi antecipada pela colunista Fábia Oliveira, no Metrópoles, em abril — os dois, no entanto, eram do mesmo círculo de amizade e já viviam, antes disso, um relacionamento que era de conhecimento das pessoas mais próximas. A jornalista também publicou em primeira mão sobre o término.

Uma fonte desta coluna já presenciou os dois em clima de romance saindo de um táxi, na Zona Sul do Rio, e também em um restaurante.

A jornalista e o ator, segundo fontes, sempre fizeram questão de manter o relacionamento com discrição, e queriam fugir dos holofotes.

Natuza e Antônio foram procurados para comentar o relacionamento, mas não se pronunciaram até a publicação desta reportagem. O espaço está em aberto.