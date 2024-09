Fama por romance com Marquezine assustou Destri: 'Não nos falamos mais'

Maurício Destri, que dá vida ao "príncipe" Enzzo Gabriel em "Rensga Hits", ficou um tempo "acanhado" com a imprensa, e com medo dos holofotes. Foi a época em que viveu um romance com Bruna Marquezine (2015).

Na noite de ontem, no lançamento da segunda temporada da série sertaneja do Globoplay, o ator conversou com exclusividade com a coluna e assumiu que tinha medo do grande interesse em sua vida pessoal. Ele passou um período evitando entrevistas e fugindo dos flashes.