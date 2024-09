Bruno Mars traz 147 toneladas de equipamentos para shows no Brasil

Equipamentos de Bruno Mars no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) Imagem: Isabella Assis/Viracopos

Bruno Mars vai fazer 14 shows em solo brasileiro. O primeiro acontece em São Paulo no dia 4 de outubro, e o último em Belo Horizonte no dia 5 de novembro. Confira todas as datas:

4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro - São Paulo - MorumBIS

16, 19 e 20 de outubro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos

26 e 27 de outubro - Brasília - Mané Garrincha

31 de outubro e 1º de novembro - Curitiba - Estádio Major Couto Pereira