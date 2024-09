Ceci Ribeiro, do Estrela da Casa, já quis entrar no BBB: 'Seria fofoqueira'

Repercussão do Bate-papo - "Leio o que as pessoas falam nas redes. Acho que a gente sempre tem que estar preparado e disposto a aprender e melhorar, a ouvir essa audiência, filtrar aquilo que é bom e possa contribuir com o trabalho. É um momento de muita responsabilidade e de muita expectativa, e para mim também é. Então eu ainda não me privo de acompanhar, não, eu tenho lido. E filtro o que vale".

Como lida com críticas? - "Me preocupa, mas não a ponto de me paralisar. Se você não quiser ouvir críticas, é só não fazer nada. E eu quero fazer as coisas. Quero estar presente num projeto como esse. Tenho que entender que isso implica, também, em me expor a comentários de todos os tipos. E está tudo bem. Tento focar aquilo que posso aproveitar para melhorar minha performance. Se eu não quisesse ouvir crítica, ficava quietinha em casa."

Relação com Silvero Pereira - "Não o conhecia, e nos demos bem logo de cara. Bateu na hora! A gente se dá superbem, chegamos mais cedo para ficar trocando figurinha, almoçamos juntos, jantamos juntos? E adoramos reality! O Silvero tem 27 anos de carreira como ator, ele canta divinamente bem e é a estreia dele como apresentador. Então, para mim, é uma honra imensa. Estou marcando ali a minha bandeirinha numa parte da história e da trajetória do Silvero, e isso para mim é indescritível".

Boninho é bravo? "Meu primeiro contato com ele foi antes do Estrela. Agora, já no time, eu o encontrei nas vésperas do programa e fui muito bem recebida. Tenho a sorte de poder contar com muitos diretores para ajudar, porque, gente, é muita coisa acontecendo o tempo todo no programa. Eles sempre dão feedback, e é uma coisa também que eu peço, para poder ver o que a gente pode afinar para fazer uma entrega cada vez melhor.

E se você fosse a participante? "Certeza que eu seria a fofoqueira! Adoro comentar a vida alheia. Não sei se é por ser pisciana, mas também não posso ver uma injustiça. Só que talvez eu crie coisas na cabeça. Sabe quando você pega um problema pequenininho e aumenta ele muito? Eu sou também essa pessoa (risos). Mas prefiro trabalhar numa equipe de reality do que ser participante de reality".