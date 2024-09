Gracyanne Barbosa remove preenchimentos do rosto; veja o antes e depois

Gracyanne Barbosa, 41, contou que removeu seus preenchimentos faciais.

O que aconteceu

Neste domingo (29), a influenciadora publicou vídeo do antes e depois em suas redes sociais. "Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais".

A musa fitness explicou o que foi feito. "Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou ENCANTADA!".