Suita entrou na Justiça contra a vontade de Gusttavo: como foi a separação

Ela gravou uma série de vídeos dizendo que o sertanejo apenas afirmou que eles "não poderiam mais seguir como um casal". Sem nenhum motivo ou abertura para ela questionar.

Boatos de traição tomaram conta dos bastidores da separação. O irmão de Andressa, Alexandre Suita, chegou a alfinetar Gusttavo, dizendo que o fim do casamento não foi nenhuma surpresa, e que ele estaria lá para ensinar os sobrinhos "a ser homem".

Gusttavo sempre negou qualquer traição. "Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição", falou o sertanejo ao jornalista Leo Dias na época.

Contra a vontade de Gusttavo

Andressa, apesar de mostrar um tom sereno e tranquilo nas redes sociais, não gostou nada de ser pega de surpresa com o desejo de Gusttavo de se separar, e tomou uma decisão.

Este colunista, que na época atuava na reportagem do Yahoo Brasil, descobriu que seis dias após o anúncio do fim de casamento, Andressa Suita entrou na Justiça com o pedido de divórcio. A modelo entrou com o processo em Bela Vista, Goiás, na vara de Família e Sucessões, em segredo de Justiça.