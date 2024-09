É namoro! Anitta assume ex-Flamengo em evento de moda em Paris

Ainda de acordo com fontes da coluna, Anitta e Vinicius assumiram para os amigos a relação durante uma festa após a apresentação da cantora no primeiro jogo da NFL no Brasil. Lá, a "poderosa" já apresentou o jogador como seu "novo namorado". Os rumores do namoro foi antecipados pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram.

Quem é o 'novo boy' de Anitta?

Anitta está namorando jogador Vinicius Souza Imagem: Manuela Scarpa / Brazil News

Vinicius Souza nasceu em Padre Miguel, bairro do Rio de Janeiro, e começou a carreira de jogador no Flamengo, em 2014, quando entrou para a equipe sub-15 do time. Em 2019, ele estreou na equipe profissional.

Ele deixou o Brasil, rumo a Europa, para defender o Lommel, na Bélgica, que, segundo as notícias esportivas, pagou cerca de R$ 15 milhões por seu passe.

Desde 2023, Vinicius está com o time Sheffield United, em um contrato de quatro anos.