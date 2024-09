Big Brother Brasil pode acabar após saída de Boninho? Saiba os bastidores

No entanto, segundo fontes, existe uma preocupação interna após a Endemol já ter sinalizado interesse em modificar o contrato com a Globo. A produtora está ciente do sucesso do BBB e dos lucros que ele trás, e quer rever os valores para a licença no Brasil.

Ainda de acordo com fontes, a direção da Globo já conversa internamente sobre o assunto e teme que a negociação caminhe para valores muito altos.

Desde já, há uma preocupação em traçar um "plano B" para o futuro dos realities na emissora —uma das saídas seria a criação de produtos originais, evitando a dependência total ao BBB.

Nos bastidores, o que já se comenta é que, para a definição de uma possível renovação da licença, a próxima edição do BBB será decisiva, e tem a missão de ser um sucesso comercial ainda maior.

Enquanto isso, diretores e criativos da emissora são cobrados de pensarem alternativas e criarem caminhos autorais de produtos que possam suprir a possível falta do Big Brother Brasil.

O martelo entre Globo e Endemol só deve ser batido mesmo em 2026. Até lá, emissora e produtora analisam os resultados do reality na programação.