Em dia de metal, Diogo Nogueira faz roda de samba cheia com Paolla Oliveira

No dia do metal no Rock in Rio, neste domingo (15), Diogo Nogueira comandou uma roda bem diferente daquela a que os fãs de rock estão acostumados, e foi acompanhado de pertinho pela namorada, Paolla Oliveira.

Nogueira liderou uma roda com música brasileira e dança no Bar Clube do Samba, próximo ao Palco Mundo. Com o espaço lotado, o artista se apresentou no mesmo momento do show do Planet Hemp no palco Sunset.

Paolla deixou o vipão de lado para prestigiar Diogo. Simpática, a atriz caiu no samba, esbanjou simpatia, foi bastante tietada e parou em vários momentos para tirar selfies com os fãs.