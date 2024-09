Convite a R$ 3 mil e regalias: como ser parte do Vipão do Rock in Rio

Quem adquire a passagem para o 'Vipão', além de dividir o espaço com celebridades — essas não pagam convite e são selecionadas a dedo pela empresária Carol Sampaio — também ganham uma experiência open bar e open food.

O buffet da área vip é assinado pela chef Morena Leite, do Capim Santo. Ela já participou de diversas edições do festival e costuma levar receitas leves, sempre com um toque da culinária tropical brasileira.

Entrada diferente e sem estresse com o carro. O ingresso para o "Vipão" tem uma entrada exclusiva, longe da muvuca, e os convidados têm direito a um transfer que sai de alguns pontos da cidade. A van deixa o convidado dentro da Cidade do Rock, e um carrinho [no mesmo estilo daqueles do Projac] leva até a porta do espaço. É uma mordomia.

Uma curiosidade: alguns famosos, convidados por marcas para curtir o evento, chegam de helicóptero ao Vipão. Um heliporto da Cidade do Rock fica próximo ao espaço nobre.

É um bom lugar para assistir aos shows? Sim! O Vipão é conhecido por sua grande varanda, que fica com uma excelente vista do Palco Mundo. Segundo a coluna "Gente", da VEJA, esse ano a varanda será ainda maior. No entanto, assim como outras áreas de marcas do evento, não fica tão próximo ao palco. Quem gosta de sentir a energia do público, o mais recomendado é mesmo se jogar o mais perto possível.

É garantia de não passar perrengue? Nem sempre. Em 2022, este colunista relatou uma noite de caos na área vip do Rock in Rio. Com calor, chuva e lotação máxima, o Vipão estava intransitável. Filas de 40 minutos para comer, banheiros lotados, pessoas sentadas no chão e algumas celebridades "barradas".