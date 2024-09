Bruna Marquezine e João Guilherme fazem exigências para ir ao Rock in Rio

O casal do momento, Bruna Marquezine e João Guilherme estarão na próxima edição do Rock in Rio, que começa nesta sexta (13).

A coluna descobriu que os dois foram chamados para comparecer ao estande de uma marca e estão programados para aparecer no evento no sábado, dia em que Imagine Dragons se apresenta.

No entanto, desde já, os dois fazem exigências para pisar na Cidade do Rock. A primeira delas é que eles, apesar de estarem juntos, não darão entrevistas juntos. As entrevistas serão individuais.