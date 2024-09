Ana Maria Braga terá quadro de entrevistas nas redes sociais

Ana Maria Braga terá um quadro de entrevistas nas suas redes sociais. Ele se chamará Acorda Menina e irá estrear já nesta quinta-feira (12), às 19h30.

Segundo informações obtidas pela coluna em primeira mão, o quadro foi idealizado pela própria apresentadora com o objetivo trazer uma discussão mais profunda sobre temas de interesse público. Ele será exibido no Instagram e no Facebook.

O primeiro entrevistado será o oncologista Antonio Carlos Buzaid, que falará sobre vacinas, prevenção do câncer e os avanços mais recentes no tratamento da doença.