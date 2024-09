Thalita Carauta: 'Existia preconceito com atores do Zorra e com o humor'

Existia totalmente um preconceito [com atores do Zorra Total]. Mas não só isso, o preconceito é com o humor. No meu caso, ainda, era com um humor bem específico, do subúrbio. Ou seja, um preconceito ainda maior. Por ser humorista, por ser uma mulher negra, suburbana e por trazer o humor desse lugar.

Com as oportunidades em personagens mais densos, que não ficam apenas no humor, mas que também destacam outras camadas, a atriz ressalta:

É difícil quebrar o imaginário das pessoas e construir um outro a seu respeito. Foi muito trabalhoso. Tive muito foco e um pé muito firme no que eu queria.

Thalita agradece a oportunidade dada por João Emanuel, e celebra a parceria de sucesso:

Os trabalhos que eu fiz com o João foram muito felizes. Ele sempre me deu um bom espaço. Existe uma diferença de quando o autor te chama como uma aposta, ou quando ele realmente acredita em você. O João acredita em mim. Passa um filme na minha cabeça. Quando eu poderia imaginar que conseguiria chegar a um lugar de reconhecimento profissional? Foi muita dedicação.

A personagem Leidi aparece já neste início da novela, mas será a partir da segunda fase que mostrará seu lado vigarista e se tornará um pesadelo para Ísis (Mariana Ximenes). Ela é casada com Sirley (David Junior) e amante de Guga (Allan Souza Lima).