Bastidor do Estrela da Casa: o dia que me liberaram com celular na plateia

Ana Clara é um show à parte

Estrela da Casa: Ana Clara improvisa e dá show com a plateia Imagem: Reprodução/Globoplay

Ela não é só a apresentadora do programa. Ana Clara vira animadora de plateia e se torna quase que uma melhor amiga de quem está no estúdio, confidenciado suas opiniões sobre as situações do reality e dando um show de improviso, caras e bocas.

Desde que sobe ao palco, Ana Clara não pára um segundo de interagir com a plateia. No programa de ontem, ensaiou poses que ficaram boas e divertidas no vídeo e cantou a música tema do Estrela da Casa.

Um errinho no ao vivo - ela chamando Silvero Pereira de Silvero Ribeiro - vira "fichinha" nas mãos da apresentadora, que brinca com a situação. Ela decora o texto, improvisa e domina as câmeras como se tivesse a experiência de veterana.