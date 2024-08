Lucy Alves diz se resguardar após fim com Indira: 'Torcemos uma pela outra'

Lucy Alves está solteira após o fim do namoro com a também atriz Indira Nascimento. O anúncio do término veio nas redes sociais, publicado por elas, e aconteceu seis meses após tornarem pública a relação.

Em conversa com a coluna, na noite de ontem, durante a festa de aniversário de MC Daniel, no Morro da Urca, Lucy Alves disse entender que é importante se resguardar quando o assunto é sua vida pessoal.

"Sou uma pessoa reclusa e gosto de tentar me resguardar enquanto posso. Entendo as pessoas terem curiosidade em saber da vida da gente, que está na mídia e na TV, gosto de receber o carinho e vou lidando numa boa. Às vezes, alguns são mais invasivos, mas é uma questão de administrar. Sempre que posso, me recolho nos meus lugares", afirma.