Maraisa confirma casamento após término: 'Tivemos problemas de casal'

Maraisa lembra que as duas também participam do Barretão há dez anos. "Sempre acreditamos no nosso sonho. Fizemos da nossa vida o nosso sonho. Sempre almejamos estar nesse palco", conta, e relembra a primeira vez: "Na nossa estreia, fizemos uma 'dobra'. Dois shows no mesmo dia. Um no palco principal, e o outro do lado de fora".

No último ano que participamos, colocamos sete mulheres no palco. Temos que destacar também quando a Marília Mendonça veio com Shania Twain, foi surreal. Sempre acreditamos e sempre que nos chamaram, nós fizemos parte. Maraisa

'Ápice da carreira'

Maiara e Maraisa lotaram show em Barretos Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Ao lembrar dos shows já feitos em Barretos, Maiara diz que as irmãs estão num momento bastante especial da carreira, e afirma: "Há quem duvide, mas nós estamos no ápice da nossa carreira. No patamar mais alto que pudemos atingir até agora. E ainda vamos avançar e, com todo esforço, chegar a lugares ainda maiores".

E a vida pessoal?

Enquanto Maiara, que estava acompanhada de Matheus Gabriel, preferiu não falar sobre o relacionamento na entrevista, Maraisa adiantou que, em breve, subirá ao altar.