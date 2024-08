Vitão engata romance discreto com ex-The Voice Kids que virou hit

Vitão, 25, vive um novo amor. O cantor, que já namorou Luisa Sonza, está em um romance sério e discreto com uma cantora revelação, Lou Garcia, de 23 anos.

Ela já participou do programa The Voice Kids (2016) e viralizou recentemente com a canção "Não Fosse Tão Tarde", se tornando fenômeno nas redes. Lou tem também uma parceria musical com Marina Sena na canção "Não Posta".

Fontes da coluna afirmam que os dois não querem assumir publicamente o relacionamento no momento por temerem virar notícia apenas pela vida pessoal —Vitão já teve uma experiência assim.