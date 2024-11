'Uma contadora de histórias': Malala usa o cinema para dar voz às mulheres

Extracurricular. O nome da produtora que a ativista Malala Yousafzai fundou e que lançou há pouco seu primeiro filme, "As Últimas Mulheres do Mar" ( The Last of Sea Women") , em cartaz na AppleTV+, não poderia ser mais perfeito. É exatamente trazer uma formação do olhar, entreter e informar que ela quer por meio do cinema.

Focada principalmente em contar histórias de mulheres que têm trajetórias que merecem ser contadas também no cinema, a Extracurricular não fará, claro, apenas filmes para o público feminino, mas para todos dispostos da enxergar o mundo de uma perspectiva nova, emocionante e, como ela, revolucionária.

Não por a acaso, o filme foi indicado em três categorias do prêmio Critics Choice 2024: Melhor Diretor Revelação (para Sue Kim), Melhor Documentário de Ciência e Natureza e Melhor Direção de Fotografia (para Iris Ng, Eunsoo Cho e Justin Turkowski). Com cenas subaquáticas de tirar o fôlego, "As Últimas Mulheres do Mar" conta a história incrível das "haenyeo".