De Senna a Vini Jr.: Netflix anuncia novidades com foco em histórias locais

O documentário também aborda os episódios de racismo enfrentados por Vini Jr. e sua luta antirracista. Todas essas facetas do jogador serão abordadas no documentário, que promete ter alcance mundial.

Filmagem de "Vini Junior", documentário sobre o jogador, que estreia na Netflix em 2024 Imagem: Divulgação / Netflix

Além disso, a Netflix Brasil trabalha em outros projetos, como a segunda temporada de "DNA do Crime", "Caramelo", "Vicentina Pede Desculpas", "O Filho de Mil Homens", com Rodrigo Santoro e baseado na obra de Valter Hugo Mãe. Também terá a nova comédia de Leandro Hassum. Em fase de desenvolvimento está "Diário de um Mago", baseado na obra de Paulo Coelho.

O Brasil é um dos territórios mais importantes de consumo de produções internacionais em língua não inglesa. A cada gráfico, o Brasil se destaca em produções francesas, espanholas, coreanas e afins. Isso torna o país estratégico nas duas frentes: produções locais e lançamentos globais.

Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil, que também participou do Netflix International Showcase, em Los Angeles Imagem: Netflix/Divulgação

Uma estratégia global bem definida

A Netflix investe pesado na dublagem e legendagem, com cerca de 70% do conteúdo assistido mundialmente disponível nesses formatos. "Isso não é ótimo apenas para o público -- é ótimo para os criadores. As histórias podem ter um impacto ainda maior no mundo", pontuou Bela.



"Senna" obviamente é assunto primordial para o público brasileiro, mas certamente tem ressonância global, tanto que foi uma das produções mais aplaudidas no showcase. Em conversa com Splash, Elisabetta Zenatti ressaltou o ótimo trabalho dos dubladores brasileiros, que contribuem para o sucesso das produções internacionais no país. "O trabalho que a equipe de dublagem brasileira faz, em tantas diferentes frentes, é incrível. A dublagem de 'Senna' está surpreendente."