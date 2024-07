Com Eva Longoria e Carmen Maura, 'dramédia' 'Terra de Mulheres" surpreende

"O que me levou a Kate foi especialmente o roteiro. Eu me apaixonei pelo roteiro e pela trama. Eu acho tão bonito. Kate é uma mulher tão forte e eu sinto que é uma oportunidade de falar sobre algo que realmente não é falado o suficiente em Hollywood, que é sobre a comunidade latina e a comunidade trans", comentou a jovem mexicana Victoria Bazúa.

Descoberta entre centenas de testes que a produção da série realizou, Victoria dá leveza e autenticidade a Kate em sua estreia na atuação. "E nós retratamos isso de uma maneira em que é tão natural e, por isso, abraçamos muito isso. Sendo a mais nova do elenco, me sinto como um bebê, me sinto tão cuidada, o que é tão bom. Em geral a gente tem latinos representados em Hollywood, mas muitas vezes vemos o lado negativo, em cartéis e em histórias horríveis. Mas com o passar dos anos, estamos nos aproximando de acolher o que é ser latino em Hollywood ou ser mexicano-americano. E o mix cultural, o que é simplesmente incrível", completou ela.

Sobre a responsabilidade de ser uma atriz trans e tratar do tema com leveza e, ao mesmo tempo, realismo em "Terra de Mulheres", Victoria observou que a responsabilidade é grande, mas que também se trata de uma grande oportunidade. "Especialmente porque tenho apenas 16 anos. Sou super jovem e estou falando sobre essas questões. Mas sendo eu uma garota trans, posso ver que nos últimos anos temos visto mais atores e atrizes trans interpretando papéis trans na tela", comentou.

Ter mais personagens trans e não binários retratados com complexidade também é um passo importante para Victoria. "Muitas vezes vemos essa narrativa errada sobre as pessoas trans. E sinto que muito disso é porque as pessoas se guiam por estereótipos e por desinformação. E, então, "Terra de Mulheres" me deu esta oportunidade de falar sobre essas questões de uma maneira em que é tão normalizado. E é tão precisa e tão bem retratada a forma como as pessoas trans e não binárias vivem suas vidas. Eu realmente me sinto tão comovida com a história de Kate e me identifico. E sei de fato que muitas garotas, não importa sua idade ou seu país, terão empatia ou vão se identificar com Kate", completou ela.

No quesito comédia romântica, Cabrera e Longoria têm química e convencem como uma boa dupla, mas é de fato nas dinâmicas entre as mulheres e seus conflitos, sejam eles íntimos ou geracionais, que reside a força de "Terra de Mulheres".