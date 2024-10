A protagonista Raquel Brito fará falta em A Fazenda

A Record informou que Raquel Brito deixou a competição de A Fazenda por motivos de saúde. Depois de passar mal durante uma prova no domingo, ela fez uma bateria de exames. As orientações médicas foram para que ela não seguisse no programa.

Uma pena! Ela parecia estar se divertindo no reality, tentando implementar coisas que aprendeu assistindo ao irmão Davi em sua vitoriosa trajetória no BBB 24. Era uma protagonista da temporada —pelo menos na atenção que sua participação atraía aqui fora.

E era também uma participante bastante relevante no jogo. Mesmo que não estivesse envolvida nos grandes embates até o momento, era respeitada e muito ouvida pelas colegas de confinamento.