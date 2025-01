Cidadania por nascimento nos EUA: a nova ordem de Trump e seus desafios

Direcionada a crianças de mães em situação irregular ou com vistos temporários, caso o pai não seja cidadão americano ou residente permanente, a medida entrará em vigor 30 dias após a assinatura e não afetará retroativamente crianças já nascidas.

A ordem executiva desafia a interpretação da 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que garante cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas em solo americano, independentemente do status imigratório dos pais.

Grupos de defesa dos direitos dos imigrantes, como a American Civil Liberties Union (ACLU), entraram com ações judiciais contestando a ordem executiva, argumentando que ela viola a 14ª Emenda e enfraquece valores fundamentais americanos. Especialistas jurídicos preveem que a questão será debatida nos tribunais e a ordem poderá ser bloqueada ou anulada.

Em 23 de janeiro de 2025, um juiz federal de Seattle bloqueou temporariamente a ordem executiva por 14 dias, citando possíveis violações constitucionais e a necessidade de mais instruções legais antes de qualquer aplicação. A decisão traz alívio temporário às famílias afetadas e indica uma batalha jurídica prolongada, com novas audiências programadas para determinar se a ordem será bloqueada permanentemente.

As famílias afetadas pela ordem estão preocupadas com as dificuldades que seus filhos podem enfrentar sem a cidadania americana, como o acesso a serviços, educação e empregos. No entanto, o sistema jurídico oferece mecanismos de controle para garantir que as ações executivas estejam de acordo com a Constituição. Além disso, historicamente, tentativas anteriores de restringir a cidadania por nascimento foram contestadas e não foram mantidas.