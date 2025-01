Camarote Bar Brahma: 12h de samba e Sabrina Sato no esquenta

Por: Patricia Alves

No dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, acontece o Esquenta Camarote Bar Brahma, evento que antecede o maior camarote carnavalesco paulista, que celebra 25 anos em 2025. Com 12h de samba, feijoada, shows de Naninha, Clube do Balanço e Aline Nascimento, além da presença da rainha do CBB, Sabrina Sato, com a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, o evento acontece, a partir das 13h, no tradicional Bar Brahma, localizado na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, no Centro Histórico de São Paulo. A festa busca preparar o coração e a energia dos foliões para os quatro dias do CBB, que acontece em 28 de fevereiro, 01, 02 e 08 de março, no Sambódromo do Anhembi. A edição histórica do camarote conta com atrações especiais como Léo Santana, Iza, Jorge Aragão, Alexandre Pires, Ferrugem, Xande de Pilares, Mumuzinho, Diogo Nogueira, Raça Negra e Carlinhos Brown.