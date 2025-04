Thalma de Freitas e Helô Ferreira em novo show

Com esse mote, fizeram um show memorável tocando clássicos da música romântica, a cantora e compositora Thalma de Freitas e a violonista Helô Ferreira se juntaram para uma apresentação na Casa Bona na próxima sexta, dia 25 de abril. É a oportunidade de vivenciar ao vivo as versões que a dupla Thalma e Heloise tem promovido nas redes sociais com muito êxito e adesão do público, uma apresentação intimista que mistura interpretações emocionantes e arranjos delicados, marcando um encontro de gerações e estilos.

No repertório músicas como "Pessoa" (Dalto), "Certas Coisas" (Lulu Santos), "Tua Boca" (Itamar Assumpção), "Enquanto a Gente Namora" (Thalma de Freitas/João Donato), "Mania de Você" (Rita Lee), "Violeta Blue" (Thalma de Freitas/Anelis Assumpção) e "Mais Feliz" (Bebel Gilberto, Dé e Cazuza), entre outras.

A cantora e compositora Anelis Assumpção fará uma participação especial.

SERVIÇO:

Show: Thalma e Heloise

Data: 25 de março (sexta)