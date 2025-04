Atriz baiana estrela primeira montagem de Nelson Rodrigues em NY

Fabiana Mattedi Imagem: David Nolan/Divulgação

Baiana, Fabiana Mattedi começou sua trajetória profissional em 1999 em Salvador, como atriz convidada da Cia de Teatro Os Argonautas no espetáculo de estreia, "Nada Será Como Antes", que teve uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro em 2006. Em seu currículo constam ainda trabalhos como participações no extinto "Zorra total", da Globo, e no humorístico "De cabelo em pé", no Multishow. Atualmente, a artista está desenvolvendo seu solo "Notas sobre Colágeno", sobre identidade, envelhecimento e autoestima.

"Esse Solo literalmente nasceu de uma conversa que eu ouvi no metrô, quando duas meninas estavam "reclamando" que estavam "desesperadas" porque estavam ficando "velhas" e não sabiam o que iam fazer da vida", revela Fabiana, que pretende estrear o projeto ainda este ano.

Com carreira internacional, Fabiana Mattedi protagonizou três peças na Austrália e participou de "Brasil Vermelho", uma coprodução franco-canadense. Radicada em Nova York desde 2017, a artista vem participando como atriz convidada do Group. BR, a única Companhia de Teatro Brasileira local. Lá, ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo Brazilian International Press Awards por seu trabalho no evento "Hora de Clarice", uma celebração mundial pelo aniversário da escritora Clarice Lispector, e em 2018 integrou o elenco na montagem "Dentro do Coração Selvagem", um espetáculo imersivo também com base na Obra de Clarice, que também ganhou temporada online durante a pandemia:

"Meu desejo é de continuar fazendo o que eu faço no lugar onde vivo e nesse momento eu mantenho a minha escolha de viver aqui em NY. Sou artista imigrante e na atual conjuntura política, então, a continuidade e desenvolvimento da minha carreira vai seguir em paralelo a essa escolha. A minha carreira de uma certa forma já é "internacional" apenas pelo fato de eu residir fora do Brasil".

Escritora, Fabiana Mattedi lançou em 2020 seu primeiro livro: "Na Lojinha - Cenas de um Balcão em Quatro Atos", pela Editora Amazon. Seu texto "Minha pequena história de amor" será transformado em um curta-metragem.