Conheça a maior imersão destinada ao show business no Brasil

O empresário Anderson Ricardo, conhecido por descobrir e gerenciar grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana, anunciou oficialmente a realização da primeira imersão presencial "Revolut MUSIC", que ocorre no dia 7 de maio, das 8h às 21h, na Plataforma Global, em Alphaville/SP.

O evento será uma imersão sobre as transformações do mercado, apresentando as tendências que irão moldar o futuro da música no país. "O Revolut Music é o primeiro evento do segmento voltado para o lado educacional. Estamos falando de educação, de treinamentos, etc. É o primeiro evento em que as pessoas vão poder vivenciar outras experiências com grandes nomes, entender para que lado o mercado está indo.", diz Anderson.