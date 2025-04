Silvio Santos ganha homenagem das filhas com esculturas espalhadas pelo BR

Cintia Abravanel, Kobra e Patrícia Abravanel Imagem: Divulgação

A mostra, que levará 45 esculturas estilizadas do comunicador para diferentes cidades do país a partir deste ano, conta com a Tele Sena e a Liderança Capitalização como patrocinadoras e com o apoio da Granero Transportes. Além da Granero, o projeto conta com a parceria da Acrilex, Colorgin e Edding Brasil, fornecendo insumos para arte, e também com o Instituto Kobra. O artista Kobra, um dos principais nomes da arte urbana brasileira, irá pintar uma das esculturas da exposição.

O projeto foi lançado oficialmente no Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, no domingo de Páscoa, e contou com a participação de Cintia Abravanel e do próprio Kobra no palco.

O prazo final de envio dos projetos vai até 25 de maio de 2025. Após seleção, os artistas participantes, além de alguns convidados, receberão uma escultura do personagem Silvinho de 1,60 m de altura em fibra de vidro e todos os materiais necessários para a pintura.

As obras serão pintadas em locais específicos determinados pela organização na capital paulista e na Grande São Paulo, dentro de um cronograma que permitirá aos artistas personalizarem suas esculturas com criatividade pelo período de 26 de junho a 31 de julho.

Numa segunda etapa, as obras ganham ainda mais visibilidade ao serem exibidas em locais estratégicos da cidade de São Paulo. A mostra ainda seguirá de forma itinerante pelo Brasil para destinos como shoppings e espaços culturais e de lazer. O artista que quiser fazer parte da exposição poderá obter mais informações e se inscrever pelo site oficial.