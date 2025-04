Páscoa sem William e Kate muda tradições da realeza britânica

Um feriado em família — com bênção do rei

A decisão de William e Kate de não comparecer à celebração pascal com a Família Real foi planejada com antecedência e teria sido comunicada diretamente ao rei Charles III. Segundo fontes próximas ao Palácio de Kensington, o casal optou por passar o feriado em Anmer Hall, em Norfolk, com George, Charlotte e Louis priorizando um momento mais íntimo e privado em família. A escolha, segundo essas mesmas fontes, foi compreendida e respeitada pelo rei, especialmente à luz dos acontecimentos recentes envolvendo a saúde de Kate.

Em janeiro de 2024, Kate Middleton foi submetida a uma cirurgia abdominal e, meses depois, revelou que havia sido diagnosticada com câncer. Desde então, tem mantido sua agenda pública restrita a poucos eventos, focando na recuperação e no tempo com os filhos. Embora a informação mais recente seja de que o tratamento esteja surtindo efeito positivo, a princesa ainda evita grandes aparições públicas.

A ausência e o impacto na percepção pública

A decisão de não participar da missa de Páscoa gerou reações mistas entre o público britânico. Nas redes sociais, muitos demonstraram apoio ao casal, valorizando a escolha por um ambiente familiar durante um período de recuperação e reestruturação pessoal. Outros, no entanto, questionaram a ausência em um momento em que a monarquia atravessa um processo de adaptação diante da saúde fragilizada do rei e das mudanças institucionais desde a morte da rainha Elizabeth. Apenas na segunda, 21, que foi noticiado que eles foram vistos com a família de Kate quando que uma multidão tenha se aglomerado para vê-los depois que foram identificados.

Alguns tabloides, como o Daily Mail, chegaram a destacar a ausência como "sintomática de uma nova era" na realeza — menos rígida em relação ao protocolo e mais voltada ao bem-estar familiar. Já veículos mais alinhados ao Palácio de Buckingham enfatizaram o caráter consensual da decisão e o apoio mútuo entre Charles e seu herdeiro direto.