Espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela" retorna a São Paulo

O Teatro Porto recebe o espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane. Escrita por Michelle Ferreira e dirigida por Bruno Guida, a comédia dramática volta a São Paulo após passar por cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte, somando mais de 32 mil espectadores.

A curta temporada vai de 20 de junho a 27 de julho, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 17h. A venda de ingressos abre no dia 24 de abril, pelo site Sympla e na bilheteria oficial do teatro.