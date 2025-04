Príncipe Louis: o caçula da monarquia britânica completa 7 anos 

Príncipe Louis Imagem: Reprodução

De suas expressões impagáveis nas aparições oficiais. Quem esquece seus gestos divertidos na varanda do Palácio de Buckingham ou das mãos cobrindo os ouvidos durante o Trooping the Colour, assustado com o barulho dos aviões? Enquanto o mundo reverenciava a solenidade da ocasião, Louis oferecia um lembrete encantador: por trás da pompa, ainda há uma criança. E uma criança travessa e doce: Louis representa o lado mais humano e acessível da nova geração real.

Claro, sua espontaneidade já rendeu momentos desconcertantes — como durante o Jubileu de Platina, quando fez caretas, gesticulou demais e, num gesto infantil típico, ignorou a mãe, Catherine, que tentava contê-lo com doçura. O mundo riu, mas também se solidarizou com a princesa, cuja paciência virou manchete e exemplo. Foi um episódio que mostrou, com ternura e verdade, os desafios de criar filhos pequenos sob os holofotes — mesmo que eles usem terno e tenham título de príncipe.

Nos bastidores, é descrito como carinhoso, curioso e cheio de energia — um menino que adora brincar ao ar livre, praticar esportes, desenhar e acompanhar os irmãos nas atividades escolares. Em casa, segundo relatos da própria princesa Kate, Louis tem personalidade forte, mas também um senso de humor afiado, herdado do pai e do avô Charles.

Aliás, dos netos, certamente a ligação do Rei com Louis é inegável, seja em fotos do pequeno príncipe fazendo brincadeiras ainda com meses e levando o então príncipe Charles a rir durante uma foto oficial, seja correndo para o colo do avô na festa do jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Ou até mesmo no bocejo durante a coroação de Charles, que reproduziu, quase como espelho no tempo, a expressão do próprio Rei quando era criança e sua mãe, Elizabeth, foi coroada. O mesmo sono, o mesmo tédio — e mais uma vez, imagens icônicas. Sempre que Louis está presente, todos ficam atentos para momentos de espontaneidade, e ele nunca desaponta.

Louis cresceu sob os holofotes, mas com uma infância que seus pais claramente tentam tornar o mais "normal" possível. Frequentador da escola Lambrook ao lado dos irmãos George e Charlotte, ele aparece sempre com roupas discretas, mochila nas costas, e aquele sorriso entre o sapeca e o tímido que já virou sua marca registrada. Ele ainda não é o herdeiro do trono, não carrega o peso direto da sucessão, e talvez por isso se permita ser mais leve, mais criança. Mas isso não quer dizer que esteja imune às pressões. Crescer sob o olhar da imprensa, com pais engajados em redefinir a monarquia para o século 21, exige equilíbrio — e, no caso de Louis, senso de humor ajuda.