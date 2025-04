Dopamine Land: experiência multissensorial chega pela primeira vez a SP

Durante a jornada, os visitantes serão conduzidos por uma série de atrações interativas que visam estimular a criatividade e trazer sensações de prazer e nostalgia. Desde guerra de travesseiros até mergulhos em uma piscina de bolinhas gigante, cada espaço foi concebido para proporcionar momentos de descoberta e contemplação.

Indicada para todas as idades, a experiência conta com mais de 10 ambientes temáticos: Cromotopia, Via Luminosa, Ateliê do Rabisco, Névoa Neon, Toca Táctil, Pista Pulsante, Laguna Pôr do Sol, Arena das Almofadas, Refúgio da Floresta, Oásis Sideral e O2 Lounge, todas cuidadosamente projetadas para estimular a liberação de dopamina - o "hormônio da felicidade".

Dopamine Land Imagem: Divulgação

A Dopamine Land é um conceito original da Fever, a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo. Os ingressos já estão disponíveis exclusivamente no site oficial ou plataforma da Fever.

SERVIÇO:

Localização: 3o andar do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600), na praça de alimentação

Mais informações: Dopamine Land Experience