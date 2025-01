Pais e filhos no Oscar: Fernanda Torres repete feito da mãe e faz história

Fernanda Torres conquistou uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, seguindo os passos de sua mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu ao mesmo prêmio em 1999 por sua atuação em "Central do Brasil". Com isso, a estrela de "Ainda Estou Aqui" alcançou um marco notável ao lado de Montenegro, formando um dos poucos casos de pais e filhos indicados em categorias de atuação na história do Oscar.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres Imagem: Reprodução

Confira outras famílias que compartilham essa honraria: