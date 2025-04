O ator Gabriel Barreto estreia em "Reis" na Record TV

Gabriel Barreto Imagem: Divulgação

O ator grava a história desde maio de 2024 e contracena com nomes como Ricky Tavares, Claudia Mauro, Bruno Guedes entre outros.

"Tem sido uma experiência incrível, é minha primeira novela na casa e na vida, já com um personagem bacana, que tem bastante espaço, aprendendo os segredos dos sets de uma novela, aprender a andar de cavalo, coisa que nunca tinha feito, contracenei com muita gente incrível e generosa, que me estenderam a mão no set, principalmente o Ricky, que me deu muitas dicas e conselhos e foi uma pessoa incrível que com muita generosidade me ensinou muito. Foi incrível ser preparado pela Andrea Avancini, preparadora sofisticada e precisa, com quem também contraceno", ressalta.

O ator de 35 anos, nascido em Arraial do Cabo, interior do Rio, não esconde a ansiedade com a sua estreia na teledramaturgia brasileira e fala mais sobre como o seu personagem vai aparecer ao longo da história da produção.

"A expectativa é alta, mas estou gerenciando a ansiedade (rs). A estreia da temporada 12 vai acontecer em fevereiro na emissora, eu entro no episódio 19. Tô muito feliz e aguardando. Meu personagem entrou no primeiro episódio da temporada 11 na primeira cena, em um flashfoward, uma projeção do futuro, e volta quando o rei Asa cresce, na temporada 12 e fica durante toda a história da 13, que é a última temporada da produção", acrescenta.

Além de "Reis", Gabriel poderá ser visto em breve no streaming. Ele estará em "Meu vizinho é um vampiro", dirigido por Diego Alexandre e Elder Miranda Jr, que tem previsão de estreia para 2025 no Disney+, onde interpreta o antagonista da história.