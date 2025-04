O que o marketing de luxo pode ensinar para as clínicas de saúde

O marketing de luxo ensina que as clínicas de saúde devem focar na compreensão do público, no posicionamento de marca, no ambiente físico, no atendimento excepcional e em estratégias de marketing cuidadosamente planejadas para transmitir valores de luxo.

Essas lições são cruciais para atrair e reter um público que busca excelência nos serviços de saúde.