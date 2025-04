Lollapalooza recebe 240 mil pessoas e 70 atrações em três dias de música

O Lollapalooza Brasil 2025 encerrou sua 12ª edição com três dias de muita música e experiências inesquecíveis para um público de 240 mil pessoas. Com mais de 70 atrações distribuídas pelos quatro palcos, o festival contou com um espaço de 600 mil metros quadrados repleto de ativações, intervenções artísticas e marcas patrocinadoras. Além de oferecer 36 horas de música intensa, o evento se destacou pela presença de 16 artistas estreando no Brasil, reafirmando sua proposta de curadoria diversificada e geracional.

Justin Timberlake Imagem: Reprodução

O último dia do festival teve momentos marcantes, como o show de Justin Timberlake no Palco Budweiser, onde apresentou sucessos como Summer Love e SexyBack, retornando ao país após oito anos. No Palco Samsung Galaxy, a banda Tool fez sua estreia no Brasil, proporcionando um espetáculo hipnótico com faixas conhecidas como Schism e Lateralus. O palco também recebeu artistas como Giovana Moraes e Parcels, que animaram o público com suas performances. O Palco Mike's Ice trouxe desde a energia punk de Charlotte Matou um Cara até o peso do Sepultura, que se despediu com um setlist brutal.