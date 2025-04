Voz de músicas da Disney, Isabela Souza fala sobre canto e atuação

Queria que, ao ouvirem, elas se sentissem fortalecidas, que percebessem o quanto suas vozes são valiosas. Receber tantas mensagens de pessoas que se emocionaram e se enxergaram nessa canção foi algo muito especial. Saber que essa mensagem tocou alguém de verdade é o que dá sentido a tudo". O mesmo aconteceu quando fez a interpretação de "Minha Vez", tema de Elena de Avalor, a primeira princesa latina da Disney.

Com um histórico tão forte de simbiose entre trabalhos no audiovisual permeados por canções, isso se repete em seu trabalho mais recente, atualmente no ar pelo SBT com "A Caverna Encantada", onde interpreta Pilar, a protagonista do elenco adulto, torna-se inevitável a pergunta: Isabela pretende trilhar uma carreira musical autoral? A resposta é sim, mas sem pressa:

"Sonho em um dia lançar algo meu, sim, mas quero que seja especial e genuíno, no tempo certo. Quero me encontrar com a minha sonoridade, com minha identidade musical depois de tanto dar vida a algo já roteirizado e com vida própria, e sinto que estou cada vez mais perto disso! A música faz uma parte essencial da minha forma de me expressar. Então, quando eu lançar algo, quero que as pessoas sintam isso de coração. Que seja algo que toque a minha alma antes mesmo de chegar ao público".